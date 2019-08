Emma Watson apprend la guitare grâce à un prof inattendu...

Déjà diplômée de la prestigieuse université de Brown après avoir suivi un cursus en littérature anglaise et alors qu'elle mène une brillante carrière de comédienne, Emma Watson développe une nouvelle passion. Sur Instagram, on a pu découvrir que la star de 29 ans apprenait la guitare.

C'est sur le compte de l'acteur Tom Felton, suivi par 5 millions d'abonnés, que l'on a découvert qu'Emma Watson commençait à prendre des cours. Lundi 19 août 2019, le comédien a partagé une photo de lui et de sa consoeur et amie, prise en Afrique du Sud, sur laquelle on découvre qu'il lui montre comment positionner ses doigts sur les cordes d'une guitare. "Une élève qui apprend vite", a-t-il commenté en légende. La photo a fait un carton auprès de ses abonnés puisqu'elle a déjà été "likée" plus de 1 million de fois.

Tom Felton, aujourd'hui âgé de 31 ans, fait de la musique en parallèle de sa carrière de comédien depuis plusieurs années et a sorti divers EP : Time Well Spent, All I Need, In Good Hands ainsi qu'Hawaii.

Emma Watson et Tom Felton se connaissent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans la saga Harry Potter de 2001 à 2011. Une décennie au cours de laquelle ils ont arpenté les couloirs de Poudlard dans les rôles respectifs d'Hermione Granger et de Drago Malefoy. Des camarades de jeu, mais des ennemis dans l'univers magique du célèbre sorcier à lunettes...

Si Emma Watson a aujourd'hui un peu de temps libre pour apprendre la guitare, c'est parce qu'elle a fini le tournage de son nouveau film, une adaptation du roman Les Quatre Filles du docteur March. Le film, réalisé par Greta Gerwig, sortira le 25 décembre 2019. Il racontera l'histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession.