Emma Watson en couple : elle embrasse un inconnu dans les rues de Londres

S'il y en a une qui est discrète à propos de sa vie privée, c'est bien elle. De mémoire d'homme, on n'a que très rarement vu Emma Watson au bras d'un membre de la gent masculine – si ce n'est dans ceux de son père lors de retrouvailles familiales. Mais une fois n'est pas coutume. Après avoir serré la patte de daddy, la comédienne britannique a rejoint un mystérieux inconnu le jeudi 24 octobre 2019, qu'elle a goulûment embrassé dans les rues de Londres. Les photographies publiées par le Daily Mail ne laissent aucune place au doute : Hermione Granger a définitivement tourné la page Ron Weasley.

"Je ne peux pas parler de mon petit ami dans une interview, et ensuite demander aux gens de ne pas me prendre en photo quand je suis en dehors de chez moi. On ne peut pas tout avoir", confiait-elle au magazine Vanity Fair en février 2017. C'est donc toujours au hasard d'une impasse que l'on découvre que le coeur d'Emma Watson bat, ou non, la chamade. Le 28 août 2019, elle était allée dîner dans le restaurant Double Zero à Los Angeles avec un jeune homme qui ressemblait étrangement à celui qui a toujours un accès privilégié à ses lèvres : cheveux longs, visage masqué d'une casquette et de lunettes de soleil...

Bien qu'elle n'évoque pas le sujet amoureux, on lui connaît deux relations avec des visages connus de la sphère hollywoodienne. Emma Watson a été en couple avec Cole Cook, le demi-frère d'Alicia Keys. Elle était également tombée sous le charme de Chord Overstreet, inoubliable Sam "Bouche de Mérou" Evans de la série Glee. Mais tous ces chapitres, cette grande lectrice les a clôturés depuis longtemps.

À quand le retour au cinéma ?

Après avoir grandi sur les plateaux de tournage, Emma Watson a décidé de devenir plus exigeante. N'hésitant pas à s'accorder de longues pauses, elle préfère parfois favoriser ses engagements politiques et son club de lecture plutôt que sa carrière cinématographique. Ce qui fait qu'elle est de plus en plus rare en salles obscures. Et pourtant. Après avoir interprété l'héroïne de La Belle et la Bête de Bill Condon en 2017 et avoir intégré le cast de The Circle la même année, la comédienne signera son grand retour dans Les Filles du Docteur Marsh – de Greta Gerwig – le 1er janvier 2020. Un beau roman, une belle histoire...