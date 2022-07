Emma Watson ultra lookée : épaules extra-larges, Rita Ora en incroyable décolleté à perles

On ne la voit plus tellement au cinéma, mais on peut compter sur elle dès qu'il s'agit de mode. Emma Watson , qui choisit très soigneusement chacun de ses rôles sur grand écran, a effectivement pris part à la Fashion Week Haute Couture qui a lieu, à Paris, du 4 au 7 juillet 2022. Le lundi 4, en guise d'ouverture, la comédienne s'est effectivement rendue au défilé de la griffe italienne Schiaparelli. Pour respecter l'esprit fou de la créatrice, décédée en 1973, l'actrice britannique, 32 ans, avait opté pour une incroyable veste aux épaules XXL, accompagnée d'un simple jean.

Le défilé Schiaparelli a pris place au Musée des Arts Décoratifs de Paris, situé dans le 1er arrondissement de notre capitale. Intitulé Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli, il se composait de pièces hommages travaillées par les équipes Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa ou Christian Lacroix, entre autres. Emma Watson n'était pas la seule à vouloir, à tout prix, assister à cette merveille. Chiara Ferragni, la chanteuse Anitta, Lily Aldridge, Jo Squillo, Anna Dello Russo, Leonie Hanne, Valentina Ferragni, Olivier Rousteing, Jean Todt, Michelle Yeoh, Rossy de Palma, Lee Chae-rin, Farida Khelfa, Pixie Lott, Marisa Berenson, Lee Pace, Hunter Schafer étaient également sur place, tout comme Rita Ora.

Programme chargée pour la chanteuse anglaise. Coach dans l'émission The Voice Australia, Rita Ora prépare actuellement un grand évènement... puisqu'elle s'apprête à épouser son chéri, le réalisateur Taika Waititi - Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder. Selon les informations du journal The Sun, les amoureux se seraient simultanément demandés en mariage et prévoiraient une cérémonie très simple. "Ils n'ont pas envie de quelque chose d'incroyable, confiait un ami du couple. C'est juste qu'ils s'aiment et qu'ils ont décidé qu'il était temps de formaliser un peu leur relation. Ils sont extrêmement heureux. Mais il n'en ont pas fait des caisses avec les fiançailles. Pas de grosse demande, pas de post Instagram. Il n'y a pas de bague ou autre." Une petite robe Schiaparelli, peut-être ?