Emma Watson à la retraite à 30 ans ? Sa mise au point

Non, Emma Watson n'arrête pas sa carrière. Contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre en apprenant les dernières nouvelles, l'actrice de 30 ans est loin de mettre sa carrière de côté. Jeudi, un article du Daily Mail suggérait que l'actrice d'Harry Potter mettait sa carrière de côté afin de se concentrer sur sa vie personnelle et sur son couple avec Leo Robinton.

Nos confrères britanniques citaient l'agent d'Emma Waston : "Emma Watson est en suspend. En langage du cinéma, ça ressemble à 'elle arrête sa carrière'". Une fois cette annonce partagée, repartagée et discutée sur les réseaux sociaux, son manager Jason Weinberg a mis les choses au clair.

"Les comptes des réseaux sociaux d'Emma Watson sont en pause, mais sa carrière ne l'est pas", a-t-il rappelé à Entertainment Weekly, le vendredi 26 février 2021.

Cette rumeur aurait bien pu s'avérer vraie à en regarder les derniers rôles de l'actrice britannique. La dernière fois qu'on a pu voir Emma Watson au cinéma remonte à mars 2019, pour son rôle salué dans Les filles du docteur March. Avant d'interpréter Meg, elle avait déjà fait une pause de deux ans après avoir interprété deux premiers rôles en 2017, pour le live-action de La Belle et la Bête et The Circle.

Jeudi, la journaliste Charlotte Griffiths tutoyait le sexisme en disant qu'Emma Watson voulait arrêter sa carrière sa carrière afin de passer "du temps avec son fiancé supposé", avec qui elle est en couple depuis 18 mois, pour "fonder une famille". Elle affirmait également qu'elle ne prenait "plus aucun contrat". Des affirmations désormais démenties.