Emmanuel Macron agressé : le jeune homme interpellé placé en établissement psychiatrique

Suite et presque fin de la mésaventure du président Emmanuel Macron. En visite le 27 septembre au Salon international de la restauration (Sirha), il a été la cible d'un visiteur lui ayant lancé un oeuf. Fort heureusement, plus de peur que de mal. Interpellé dans la foulé, le jeune agresseur est passé entre les mains de médecins.

Comme l'a annoncé le parquet de Lyon ce mardi 28 septembre, l'étudiant âgé de seulement 19 ans a été hospitalisé sous contrainte dans un établissement psychiatrique. Placé en garde à vue immédiatement après les faits, le jeune homme "a fait l'objet, à la demande du parquet de Lyon, d'un examen psychiatrique qui a conclu à l'abolition de son discernement", précise le parquet dans un communiqué relaté par l'AFP. Il a été admis au centre hospitalier du Vinatier, un établissement psychiatrique situé à Lyon. Il est sous le coup d'une enquête ouverte pour "violences volontaires aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Emmanuel Macron arpentait les allées du Sirha lorsqu'un oeuf avait rebondi sur son épaule sans se casser. L'auteur du jet, qui se trouvait à faible distance, avait été rapidement interpellé et menotté. "S'il a un truc à me dire, qu'il vienne. J'irai le voir après. Allez le chercher", avait clamé bravache l'époux de Brigitte Macron, qui avait poursuivi sa visite et son bain de foule pendant environ trois heures. Après cette escapade mouvementée, le président avait fini sa journée par un chic dîner officiel à l'Elysée pour recevoir le Premier ministre grec en présence de quelques VIP.

Ce n'est pas la première fois qu'un homme essaye de s'en prendre à Emmanuel Macron - dont l'annonce de sa candidature à second mandat agite jusque dans ses rangs - puisque le 8 juin dernier il avait été frappé au visage par Damien Tarel en marge d'un déplacement à Tain-L'Hermitage (Drôme). Jugé en comparution immédiate deux jours après les faits, son agresseur, sans emploi et vivant du RSA, avait été condamné à quatre mois de prison ferme. Il est sorti de prison le 21 septembre et n'a exprimé aucun regret après son geste ayant choqué toute la classe politique.