Emmanuel Macron et Neymar : Geste surprenant pendant la Coupe de France

Plus tard dans la journée, Emmanuel Macron s'est retrouvé avec l'ancien basketteur Tony Parker et l'ancienne footballeuse Laure Boulleau dans l'Aube, au gymnase de Pont-Sainte-Marie, afin de faire la promotion du "Pass Sport" pour la reprise d'un certain nombre d'activités. Le "Pass Sport" est une aide de 50 euros afin de permettre aux enfants handicapés ou dans une situation financière délicate de pouvoir s'inscrire dans un club de sport.