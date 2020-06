Emmanuelle Béart : Ce jour où elle a bluffé Tom Cruise, elle raconte

La star césarisée poursuit alors : "Je me souviens les conditions dans lesquelles j'ai été choisie : on m'a demandé de venir dans un appartement, je n'avais jamais vu de film de Tom Cruise, mais je savais qui c'était (...). On m'a dit de plaquer ce jeune homme contre le mur et de lui mettre un revolver sur la tempe. Et comme j'ai une bonne énergie, on va dire, je me suis dit 'Ok, je le fais' et donc je l'ai attrapé. Mais je pense qu'il ne s'y attendait pas, il s'est dit 'une petite Française'... Et j'ai été engagée immédiatement." L'épouse de Frédéric Chaudier n'était pas la seule Française au casting puisque Jean Reno a également donné la réplique à Tom Cruise.

Bien qu'elle ne rêve aucunement de rejouer dans la saga, dont le septième film sortira le 21 novembre prochain, Emmanuelle Béart serait ravie de revoir Tom Cruise : "Je l'ai trouvé assez passionnant comme acteur, extrêmement professionnel et généreux. J'aimerais bien le revoir, c'est quelqu'un de bien."