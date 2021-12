EnjoyPhoenix secourue à la montagne, de nuit, elle raconte : "Je suis traumatisée"

Elle n'est pas prête de renfiler ses skis de si tôt... Partie en Suisse pour quelques jours de vacances à la montagne avec son petit ami, le DJ belge Henri PFR, EnjoyPhoenix pensait profiter d'une journée de glisse en couple. Mais son début de semaine enneigé ne s'est pas du tout terminé comme prévu. Bien sûr, la jeune influenceuse de 26 ans n'a pas manqué de partager cette mésaventure avec ses quelque 5,3 millions d'abonnés Instagram.

Tout avait pourtant bien commencé pour Marie Lopez (de son vrai nom), avec une première baignade en extérieur, dans une piscine chauffée avec vue sur les monts enneigés du village suisse de Haute-Nendaz. Quelques heures plus tard, lundi 27 décembre 2021, la youtubeuse s'est filmée en Story, son maquillage défait : "Je suis trau-ma-ti-sée", a-t-elle alors lancé, avant d'expliquer...

"Après m'être mangée la gueule une quarantaine de fois sur la piste bleue, on s'est fait surprendre par la nuit qui est tombée ultra vite", a-t-elle ensuite raconté, vidéos à l'appui (voir diaporama). "Et voilà comment on a terminé l'après-midi, parce que je me suis éclatée les genoux et que je ne savais plus descendre dans le noir avec mon niveau de moule."