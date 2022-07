Enora Malagré : Cet ex célèbre avec lequel elle était "très cocue", révélations

Ce mercredi 20 juillet 2022, Enora Malagré fête ses 42 ans. L'ancienne chroniqueuse star de Touche pas à mon poste, partage désormais sa vie avec Hugo Vitrani. En juin dernier, l'animatrice avait croisé à une soirée son ex célèbre, le DJ Cut Killer. Une relation passée dont a plus d'une fois parlée Enora Malagré lorsqu'elle était à l'antenne dans l'émission culte de Cyril Hanouna. En 2016, elle avait notamment évoqué les infidélités du DJ à son égard.

"Je n'étais pas jalouse mais je le suis devenue. (...) J'étais très cocue, très malheureuse", a-t-elle fait savoir dans TPMP. "C'est vrai que ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un qui vit la nuit. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, on ne peut pas changer les gens", a-t-elle continué à propos de cette romance. Elle a expliqué comment se passaient ses soirées lorsque son DJ était occupé derrière ses platines. "C'est vrai que je n'étais pas une bombe atomique, mais je dansais seule du coup. Mais vraiment seule, on est derrière le mec, dans le carré VIP, avec une bouteille, on danse ivre toute la soirée. C'est minable", a-t-elle rapporté.

Cut Killer donne sa vérité sur leur couple

Des propos confirmés par Jade, candidate de La Belle et ses princes, qui avait elle aussi connu une histoire avec Cut Killer. "Ce n'est pas un dieu grec ! Ce qui n'a pas empêché Énora de tomber amoureuse de lui et d'avoir une très longue relation avec lui et ce, malgré le fait qu'elle a été trompée. Je le sais de source sûre et elle le sait autant que moi", avait déclaré cette dernière sur NRJ12.

En revanche, Cut Killer, lui, avait une autre version de son idylle avec Enora Malagré. En 2018, le célèbre DJ, invité par Jordan De Luxe sur Voltage, avait avoué que cette romance n'avait pas du tout duré des années et des années comme elle l'avait pourtant si souvent laissé entendre. "On n'est resté ensemble que deux ans, on n'est pas resté ensemble douze ans, a-t-il tenu à rectifier. La télé fait que les gens disent 'des années' mais en fait c'était que deux ans, pas douze ! (...) Il faut savoir qu'Enora elle travaillait à Nova, je l'ai connue à la fin de Nova et pas dans TPMP."