Enora Malagré pas tendre avec les Miss: "Quel dommage d'être à ce point fadasse"

Enora Malagré a fait un retour en force sur le petit écran samedi soir. Chroniqueuse de l'émission De quoi j'me mêle animée par Eric Naulleau, elle n'a eu aucun mal à exprimer son opinion au sujet de l'élection Miss France et des candidates élues. Un sujet qui est survenu alors que Vaimalama Chaves était présente sur le plateau pour défendre son premier album en tant que chanteuse. "Aucune d'entre vous, à mon sens, n'a encore été percutante", a débuté Enora Malagré, regrettant que les reines de beauté ne fassent finalement "pas grand-chose de cette élection". L'ancienne protégée de Cyril Hanouna aurait aimé pouvoir témoigner de discours plus engageants, à l'image de celui de la Miss Univers 2020, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi. Mais, au contraire, "on est très loin de son discours assez porteur et féministe", à ses yeux.

Vaimalama Chaves, qui n'est pas du genre à se laisser faire, a bien évidemment réagi au constat peu flatteur d'Enora Malagré en rappelant la règle de base d'une Miss, celle de la neutralité. "Quelque part, on ne peut pas se positionner parce qu'on doit rester neutre pour éviter peut-être d'offenser certaines personnes", a-t-elle répliqué. Malheureusement, pas de quoi inciter son interlocutrice à adhérer au concours. Cette dernière en rajoute même une couche de manière encore plus cash. "Quel dommage d'être neutre quand on a ce pouvoir entre les mains, je trouve ça dommage d'être à ce point fadasse !", va-t-elle jusqu'à reprocher.

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la tradition Miss France se perpétue d'année en année. La dernière ambassadrice du pays à avoir été élue est Clémence Botino. A seulement 22 ans, la jolie Guadeloupéenne a été sacrée contre toute attente le 14 décembre dernier et essuie d'ores et déjà de nombreuses critiques. Qu'à cela ne tienne, elle peut compter sur le soutien de Sylvie Tellier, laquelle est persuadée qu'elle "mérite réellement sa couronne".