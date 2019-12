Vaimalama Chaves : Victime de gestes déplacés, elle ne s'est pas laissé faire !

Le règne de la sublime Vaimalama Chaves est désormais terminé. Après une longue année passée sur les routes, loin de ses proches, la jeune femme a transmis sa couronne à Clémence Botino, devenue Miss France 2020. Invitée dans l'émission Une heure avec Bernard Montiel sur la station de radio RFM, la jeune femme de 25 ans a profité de l'occasion pour revenir sur les nombreux gestes déplacés dont elle a pu être la victime.

Connue pour son franc-parler rafraîchissant, celle que l'on surnomme Vaï ne s'est jamais laissé faire face aux comportements abusifs. Le 14 décembre 2019, elle déclarait avoir subi des gestes déplacés de la part de certains hommes politiques, des maires, plus précisément. "C'est vrai que ça pouvait arriver", affirme-t-elle. Mais hors de question de rester passive ! "Comme j'étais une 'vaï', ils n'avaient pas la force de caractère nécessaire pour tenter quoi que ce soit...", conclut-elle fièrement.

Même si Vaimalama Chaves était émue de laisser sa couronne, elle n'a cependant jamais caché être un brin soulagée. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, être une reine de beauté n'est pas de tout repos... Ainsi, en novembre dernier, la Tahitienne déclarait ne plus être "considérée" : "J'ai été constamment jugée, ça fait mal, mais je suis restée vraie. Mais quand on n'est pas content, cela se voit sur notre visage. Je refuse d'être un truc, je suis une personne. Je ne fais pas de dédicace à des enfants qui ne me disent pas bonjour. Et je ne me laisse pas faire quand on me prend en photo et que je ne suis pas d'accord".

Aujourd'hui, la Polynésienne peut reprendre le cours de sa vie, elle qui a mal vécu l'éloignement de sa famille. Pour autant, avec la tendresse qu'on lui connaît bien, Vaimalama Chaves a tenu à apporter son soutien à Clémence Botino et à lui assurer qu'elle serait toujours là pour elle. D'autre part, Miss France 2019 n'est pas contre l'idée de participer aux prochaines élections de Miss Monde ou Miss Univers. Il serait donc probable que l'ont revoie son sourire éclatant et son magnifique regard dès l'année prochaine...