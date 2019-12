Enrique Iglesias : "Je n'ai eu aucun contact avec mon père Julio pendant 10 ans"

Entre Julio et Enrique Iglesias, les relations n'ont pas toujours été évidentes. A tel point que le chanteur espagnol de 76 ans n'a jamais rencontré Anna Kournikova, la femme et mère des enfants de son fils ; il a toutefois démenti ne pas connaître ses petits-enfants. Le séduisant chanteur de 44 ans a fait des confidences à Icon, supplément de El Pais.

C'est depuis sa maison de Miami, où il vit depuis plusieurs années, qu'Enrique Iglesias a accordé cette longue interview alors qu'il est attendu à Madrid - sa ville de naissance - le 7 décembre prochain, pour un concert au Palais des Sports WiZink Center. Évoquant ses liens avec Julio Iglesias, son père, il a fait preuve d'une franchise inattendue. "A 18 ans, je me suis complètement éloigné de ma famille. Et cela a été difficile. J'ai pris la fuite et pendant dix ans je n'ai eu absolument aucun contact avec mon père. Je n'ai repris contact avec lui qu'à la mort de mon grand-père [en 2005, NDLR]. Cela représente beaucoup d'années. J'ai beaucoup souffert. Mais ce que j'éprouvais pour ma musique me donnait de la force. Et par dessus tout, je poursuivais un objectif comme je l'entendais", a-t-il confié.

C'est mon père, je comprends en partie les choses qu'il a faites dans sa vie personnelle

L'interprète des tubes Bailamos, Hero, Tonight ou encore Heartbeat a d'abord vécu à Madrid avec sa mère Isabel Preysler, qui avait divorcé de Julio, installé de son côté à Miami. En 1981, son grand-père est kidnappé par l'ETA puis libéré et sa maman décide de l'envoyer chez son père aux États-Unis par précaution. A 18 ans, alors qu'il veut lui aussi se lancer dans la musique, Julio Iglesias ne le soutient pas et c'est la rupture : Enrique part s'installer au Canada. Il enregistre des chansons sous un faux nom, trouve un manager et signe un contrat. Son ancien collaborateur Alfredo Fraile admet que Julio était odieux avec son fils concernant sa volonté de percer dans la musique. "Il a envoyé son album à son père, qui lui a dit que c'était de la merde et qu'il n'irait nulle part, que lui seul savait quelle musique était bonne et qu'il devait lui faire confiance. Il s'est trompé", a confié l'ancien manager d'Enrique.

Désormais, les relations sont apaisées entre Julio et Enrique. "Aujourd'hui, je ne pense plus à cela. J'ai beaucoup trop pleuré au début. (...) Nous avons du respect l'un pour l'autre, plus qu'il y a vingt-cinq ans. C'est mon père et je l'aime de toute mon âme. Je le respecte, l'admire et comprends en partie les choses qu'il a faites dans sa carrière et sa vie personnelle", a ajouté Enrique.

Pour rappel, Julio Iglesias a eu cinq enfants avec sa femme actuelle, Miranda Rijnsburger, trois avec son ex-épouse Isabel Preysler et est aussi le papa d'un homme reconnu comme son fils par la justice.

Thomas Montet