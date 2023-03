Envoûtez ceux qui croisent votre chemin avec ces superbes parfums

Achetez ce parfum Elixir pour elle de Mauboussin pour 62,99 € sur Amazon

Rien de tel qu'une senteur enivrante pour retenir l'attention de quelqu'un. Si vous souhaitez faire succomber votre rendez-vous, optez sans vous poser de question pour ce parfum Elixir pour elle de Mauboussin. Sa senteur élégante et forte agit comme un philtre d'amour pour celui ou celle qui se trouve face à vous. Une magie possible grâce à sa composition florale et fruitée entêtante. Vous paraîtrez tout d'abord pétillante et sucrée avec le cassis qui joue le rôle de note de tête. La générosité de la rose rouge et l'élégance du jasmin font du coeur un élément que l'on retient. Enfin, le bois de oud apporte ce côté mystérieux, langoureux et fort en note de fond. L'ensemble produit une senteur à la fois gourmande et orientale. Clou du spectacle, le flacon, avec son cabochon rappelant une bague en or, ajoute la touche de préciosité finale. Avec ça, votre date va craquer, on vous le garantit.

2. L'eau de toilette Cabotine de Grès

Le parfum, c'est tout un art. Il faut en effet trouver le bon équilibre entre les senteurs pour créer une odeur qui fonctionne. La conception d'un parfum se base sur trois éléments clé : les notes de tête, de coeur et de fond. La note de tête est la première que l'on sent lorsque le parfum est vaporisé. Celle-ci doit être subtile et fraîche car elle s'évapore rapidement. Vient ensuite la note de coeur. Comme son nom l'indique, c'est l'essence même du parfum. C'est elle qui va perdurer des heures. Moins intense que celle de tête, elle est souvent fleurie, fruitée ou épicée. Enfin, la senteur de fond apporte la touche finale. Elle met bien plus de temps que les autres à disparaître, parfois plusieurs jours. Elle est là pour faire durer le plus longtemps possible le parfum en le fixant. Odeurs boisées, suaves, cuivrées de patchoulis ou de musc par exemple la constituent généralement. À vous d'essayer de discerner ces notes avec l'eau de toilette Cabotine de Grès. Son prix de 21,66 € est en plus vraiment accessible sur Amazon alors foncez.

Un esprit joyeux aux notes florales