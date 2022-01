Eric Antoine : Après sa chute sur scène, le diagnostic est tombé... Mauvaise nouvelle pour le magicien

Dimanche 16 janvier 2022, Eric Antoine présentait une nouvelle fois son spectacle baptisé Grandis un peu. Une dernière soirée aux Folies Bergères de Paris qui a mal tourné... En effet, l'humoriste, magicien et illusionniste a chuté en pleine représentation, nécessitant l'intervention de pompiers. Mardi 18 janvier 2022, deux jours après l'incident, l'amoureux de Calista, mère de ses deux fils Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans), donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Après cette chute sur scène, le juré de La France a un incroyable talent (M6) a poursuivi son spectacle. Puis, en fin de show, il s'est rendu aux urgences. Sur Instagram, l'artiste de 45 ans révèle ainsi le diagnostic des médecins : une fracture du pied ! Cette blessure l'empêche alors de mener à bien certains projets, comme les prochaines représentations de Grandis un peu. "Début de tournée retardé pour cause de blessure, annonce-t-il ainsi avec un smiley triste. Les copains, je me suis blessé lors de ma dernière représentation aux Folies Bergère à Paris. Cette fracture du pied me contraint à reporter les représentations de Grandis un Peu ! initialement prévues à L'Acclameur de Niort le 3 et le 4 février 2022."