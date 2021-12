Eric Antoine, sa rencontre avec sa femme Calista : "Pour moi ça a été une évidence"

Ce vendredi 10 décembre 2021, soit deux semaines après la grande finale de Danse avec les stars qu'il a animé toute la saison, Camille Combal est déjà de retour sur TF1. Le futur papa de 40 ans présentera un nouveau numéro de Camille & images, émission à travers laquelle il fait le bilan de l'année 2021 grâce aux images les plus drôles de l'année. À cette occasion, il s'entoure de plusieurs personnalités dont le célèbre magicien et juré de La France a un incroyable talent, Éric Antoine.

Ce dernier fera certainement la promotion de son nouveau spectacle Grandis un peu !. Un spectacle qu'il a sans doute encore une fois imaginé avec la complicité de son épouse Calista Sinclair, laquelle est devenue au fil du temps son assistante. Une femme dont il parle peu mais quand il le fait, Eric Antoine se montre très volubile. Comme lorsqu'il s'est confié sur leur rencontre survenue en 2001 dans une école de théâtre. "Pour moi ça a été une évidence. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. Calista habitait à Sydney en Australie. On a attendu six ans avant de se retrouver. Mais on a su entretenir notre amour malgré la distance", expliquait-il à Télé 7 jours en 2015. L'année suivante, auprès du même média, Eric Antoine précisait ce qu'il l'avait fait craquer : "Il y avait un 'mouton noir', un type un peu mal aimé. C'est comme ça que j'ai pu observer combien Calista était adorable avec lui... Tout en ayant des fesses splendides."

Un mariage et deux enfants

La suite fut alors logique pour le couple qui s'est marié en 2008 et a eu deux enfants, Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans). Ce qui, pour Eric Antoine, représente sa plus grande folie. "L'un des rêves les plus importants de ma vie (...) était de fonder une famille, d'être un bon papa et d'avoir, un jour, des petits-enfants. Quand tu aspires à ça, tu ne choisis pas ta partenaire à la légère. Or j'ai décidé de draguer la femme avec qui tout cela allait être ultracompliqué (...). Au fond, il n'y a rien qui la retienne ici en dehors de l'amour que l'on a l'un pour l'autre. C'est ça qui est encore aujourd'hui totalement fou", analysait-il dans les pages de Gala en 2016.

Lors de cette interview, Calista Sinclair avait-elle aussi pris la parole pour raconter leur quotidien, en grande partie tourné autour des projets professionnels de son époux. "Éric est beaucoup en tournées, en tournages, du coup je me retrouve souvent seule à m'occuper de la maison et des enfants, mais c'est ainsi pour l'instant. Le mariage, c'est aussi ça, accepter de laisser partir l'autre pour travailler, le laisser faire autre chose et revenir (...). Cela donne un quotidien plutôt chaotique, mais nous sommes assez créatifs pour pouvoir nous adapter", expliquait-elle.

Mais Eric Antoine l'assurait alors, il est hors de question que sa femme soit dans son ombre : "J'en serais très malheureux (...). Ce qui est fort dans un couple, c'est de rester deux êtres libres mais heureux d'être ensemble. Calista n'a d'ailleurs pas envie d'être une femme au foyer".