Eric Antoine chute sur scène, les pompiers obligés d'intervenir : photos et direction les urgences !

En commentaires de cette publication, plusieurs personnalités apportent leur soutien à Eric Antoine. Parmi elles, la comédienne Sara Mortensen, l'humoriste Jérémy Ferrari ou encore l'animateur Bruno Guillon. Mais d'autres étaient sur place et ont suivi la chute en direct. C'est le cas de John Sweet, candidat à La France a un incroyable talent. "J'étais à sa dernière date aujourd'hui, il est tombé dans les escaliers... Je lui ai souhaité bon rétablissement avant sa photo avec les pompiers. J'espère qu'il va bien. Il est extrêmement courageux", lance-t-il en commentaire. Enfin, de son côté, Faustine Bollaert était également parmi les spectateurs de cette dernière de Grandis un peu. En story toujours sur le réseau social de partage d'images, elle évoque une soirée pleine de "magie, de rire et surtout de beaucoup de poésie". "Merci et Bravo Eric Antoine ! Et bon rétablissement surtout", poursuit l'animatrice.

Ouf, plus de peur que de mal pour l'amoureux de la belle Calista, mère de ses deux fils Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans) dont l'un est diagnostiqué HPI. Les représentations, c'est terminé pour l'instant. Et ce n'est pas plus mal puisque l'heure est désormais au repos pour Eric Antoine !