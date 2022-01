Eric Antoine papa : son fils aîné diagnostiqué HPI, une "tendance" qui l'agace

Au quotidien, Eric Antoine divertit les grands et les petits. En effet, le public de ce magicien et humoriste est large. Mais ses premiers fans restent ses proches, notamment sa femme Calista Sinclair et leurs deux enfants Raphaël et Ulysse (11 et 7 ans). Sur sa vie privée, le juré de La France a un incroyable talent (M6) reste discret. Mais dans les colonnes du magazine Paris Match du jeudi 13 janvier 2022, Eric Antoine fait de rares confidences. L'occasion pour lui d'évoquer le quotient intellectuel de l'un de ses fils.

Sans détour, l'animateur de 45 ans annonce que son aîné est HPI, à savoir haut potentiel intellectuel. "Et je vois que le système scolaire n'est pas adapté, regrette-t-il. Il n'accepte pas les extrêmes." De quoi lui rappeler sa propre enfance. Eric Antoine n'a pas été diagnostiqué HPI mais a souvent "été déçu des adultes". "Je n'ai jamais compris ce qu'il se passait autour de moi. On me disait : 'Bon élève mais anti-scolaire.' Je trouvais la solution, mais pas avec la bonne méthode", se souvient-il alors.

Évoquer la situation de son fils lui rappelle également que le terme HPI fait désormais partie du langage commun et qu'il n'est plus réservé qu'à la sphère médicale. C'est en partie la diffusion de la série télévisée de TF1 du même nom, portée par Audrey Fleurot, dans la peau du personnage principal, qui l'a démocratisé. Et depuis, plusieurs personnalités se disent HPI. De quoi irriter le grand brun de 2m07. "Et oui, ça m'agace aussi cette tendance à parler de l'HPI tout le temps. La plupart des artistes se disent HPI. 'Je me sens incompris !' Il faut leur dire que tout le monde est seul et que personne ne comprend personne, balance-t-il. La base d'une relation saine, c'est d'accepter qu'on ne sache pas comment l'autre fonctionne et que nous sommes tous différents."

Un coup de gueule bien senti qui ne vise personne en particulier. Rappelons tout de même que ces derniers mois, la joueuse de tennis Alizé Lim, le comédien Franck Gastambide, la chanteuse Amel Bent ou encore le fils de Pierre et Fred, couple emblématique de L'amour est dans le pré, ont publiquement évoqué leur "haut potentiel intellectuel".

L'interview d'Eric Antoine est à retrouver en intégralité dans le magazine Paris Match, actuellement en kiosques.