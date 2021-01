Eric Antoine "blessé" dans "Tous en cuisine" : "Y a un morceau de doigt qui est parti !"

Décidément, que d'accidents ! Le mardi 12 janvier 2021, Cyril Lignac a regroupé des invités cinq étoiles dans son émission Tous en cuisine, réalisée en vidéo-conférence sur M6. Malheureusement, son programme spécial "bistrots revisités" ne s'est pas déroulé comme prévu dans toutes les chaumières. La présence d'Eric Antoine était un véritable défi pour le chef-présentateur puisque le magicien est vegan, et qu'au menu du jour, des oeufs et du magret de canard venaient s'ajouter à une salade de lentilles et une polenta au beurre noisette.

Le prestidigitateur a dû modifier les recettes à sa sauce, à l'aide de tofu et différents légumes. Mais il est mal parti en découpant les cacahuètes nécessaires à la réalisation du premier plat... il s'est en effet sectionné une petite partie de la main ! "Aïe, aïe, aïe, blessure, s'est-il écrié depuis sa cuisine. Il y a un morceau de doigt qui est parti. C'est pas grave, c'est moins vegan mais c'est sympa. Il y aura un peu de viande..."

Il faut dire qu'il était seul face à son plan de travail. Pendant qu'Emilie Nef Naf cuisinait en famille face à lui, avec Jérémy Menez et leurs enfants Maëlla et Menzo, Eric Antoine tentait de produire de la magie dans les assiettes en solitaire. Pas de nouvelle de Calista, sa compagne, qui l'accompagne pourtant sur certains de ses spectacles en tant qu'assistante.

"Éric est beaucoup en tournées, en tournages, du coup je me retrouve souvent seule à m'occuper de la maison et des enfants, mais c'est ainsi pour l'instant, expliquait-elle dans les colonnes de Gala en 2015. Le mariage, c'est aussi ça, accepter de laisser partir l'autre pour travailler, le laisser faire autre chose et revenir. Cela donne un quotidien plutôt chaotique, mais nous sommes assez créatifs pour pouvoir nous adapter." On dirait bien que depuis, c'est Monsieur qui fait la popotte...