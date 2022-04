Eric Dupond-Moretti au gouvernement, Isabelle Boulay cash : "J'ai envie qu'il soit bien"

C'est un duo improbable que personne n'aurait vu ensemble et pourtant. Depuis six ans, Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti sont très amoureux. Malgré la distance et les obligations professionnelles de chacun, les tourtereaux ont accordé leur violon et trouvé le rythme de croisière idéal pour faire voguer vers l'infini leur histoire d'amour. Des concessions, il en a fallu et chacun a fait un pas vers l'autre. Invitée de l'émission Télématin ce mardi 19 avril, l'interprète de Quelques pleurs s'est penchée sur leur relation et sur la place de leur vie professionnelle dans leur quotidien.

En tant que chanteuse, Isabelle Boulay se doit de parcourir le monde pour des concerts et des événements. Elle partage d'ailleurs sa vie entre la France et le Canada, d'où elle est originaire. Cet aspect de sa vie d'artiste, Eric Dupond-Moretti l'a pleinement accepté. Il est donc normal que, de son côté, Isabelle Boulay ne soit pas un frein à la carrière politique de son compagnon. Alors qu'importe son choix de rester ou non au gouvernement, elle sera là : "J'ai envie qu'il soit bien, qu'il soit heureux, a-t-elle indiqué à Julia Vignali etThomas Sotto. Donc s'il a envie de continuer, qu'il continue. On ne peut pas empêcher quelqu'un de cette envergure-là de faire ce qu'il aime, comme lui a toujours eu du respect vis-à-vis de moi, de mes élans de chanteuse ou de mes projets."

Pour Isabelle Boulay, il est primordial de respecter les envies et les désirs de l'autre : "C'est quelque chose d'absolument essentiel quand on aime quelqu'un." La star de 49 ans a d'ailleurs la chance de partager un peu de sa passion avec son chéri dont les interprétations sont bien meilleures que ce que l'on pourrait penser : "Il chante bien et adore la chanson, il m'a fait découvrir la variété italienne, que je connaissais assez peu." Pas certain que le ministre de la Justice monte toutefois sur la scène de l'Olympia le 6 juillet prochain pour accompagner sa chérie pour son concert-anniversaire (elle fêtera ses 50 ans le même jour).

S'il ne pousse pas la chansonnette avec elle, Eric Dupond-Moretti sera sûrement dans le public pour soutenir sa partenaire de vie. Les amoureux n'ont pas passé le cap du mariage mais se sont engagés autrement : "Nous sommes pacsés si vous voulez tout savoir" confiait le Garde des Sceaux en septembre dernier sur les ondes de France Inter. Malgré ses réticences à évoquer leur histoire, l'ex-avocat s'ouvrait un peu plus sur ses sentiments et sur leur quotidien à distance pas toujours facile : "Elle a, pour moi, l'une des plus belles voix de la francophonie. Je suis amoureux, mais ça n'empêche pas d'être objectif. [...] Les choses ont été encore complexifiées par le Covid. Pour le reste, nous respectons réciproquement nos libertés et nos choix. On arrive à se voir le plus régulièrement possible, pas assez à mon goût, pas assez à son goût, mais on se débrouille." A leur amour, rien d'impossible.