Eric le chevrier (L'amour est dans le pré) en couple avec Magalie ? Des nouvelles de sa vie amoureuse

Eric le chevrier était de retour sur M6, lundi 20 septembre. Le candidat de L'amour est dans le pré 2020 a participé à L'amour vu du pré, l'occasion de prendre des nouvelles de sa vie amoureuse.

Lors du speed-dating de sa saison Eric a rencontré Claudine, la seule prétendante qui lui a écrit. Très vite, il est tombé sous le charme et l'a donc conviée à la ferme. Mais une fois la femme chez elle, il était plus intéressé par sa télévision que par des moments privilégiés avec la candidate. Vexée, cette dernière est donc bien vite partie. Karine Le Marchand a tenté de les réconcilier, sans succès. C'est donc seul qu'il était venu au bilan. Mais surprise, il a appris qu'une certaine Magalie, âgée de 49 ans, souhaitait faire sa connaissance. Il avait alors promis de la contacter.

Chose promise, chose faite ! Eric le chevrier a bel et bien contacté Magalie. Malheureusement, l'amie de Laura et Benoît - qui eux filent toujours le parfait amour - a connu une nouvelle déception amoureuse. "Ca a duré trois mois. On a passé des bons moments. Après, on a arrêté un petit peu suite à un peu de jalousie. Du coup je suis toujours seul et j'attends de rencontrer une nouvelle personne qui a bien envie de me supporter tel que je suis", a confié l'agriculteur un peu maladroit en amour. Espérons donc pour le candidat que son appel sera entendu par une femme en mal d'amour également. Car malgré ses déception, Eric continue à croire qu'il peut trouver chaussure à son pied. Et il a bien raison !