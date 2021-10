Eric Zemmour : Son homonyme, coiffeur, vit un enfer ? Il met les choses au clair !

Adepte des polémiques, Eric Zemmour en provoque même sans le vouloir. Le très clivant essayiste qui entame un tour de France pour la promotion de son livre La France n'a pas dit son dernier mot et très certainement pour la future élection présidentielle s'est retrouvé au coeur d'articles qui mettent en lumière le travail d'un autre Eric Zemmour, son homonyme... qui oeuvre comme coiffeur ! En effet, ses enseignes portent son nom et donc le même que le célèbre polémiste. Mais l'entrepreneur et as de la coiffure est en colère car on a fait de son nom un problème qui n'en était pas un.

Certes, avoir un homonyme quand on s'appelle Eric Zemmour et que l'on vit très bien loin des tourbillons médiatiques et de la politique, cela peut être gênant. Mais dans Nice Matin, l'homme qui est coiffeur de formation souhaite remettre les pendules à l'heure : ce n'est pas tant Eric Zemmour le futur candidat qui pose problème, mais la manipulation de la vérité qu'en ont fait certains médias.

Non, le coiffeur niçois Eric Zemmour ne vit pas un enfer à cause de la star des médias. Il s'énerve de ce que certains journalistes ont raconté sur lui, sans lui demander son avis. "Je ne suis ni harcelé, ni menacé et ce qui m'agace, ce sont les conneries que ces pseudo-chaînes en ligne qui n'ont jamais pensé à moi en tant que coiffeur, déversent sans m'en parler, sans vérifier. Si j'accepte cette interview pour Nice-Matin, qui m'a toujours suivi, c'est pour remettre les choses au point", explique le Niçois.

Certes, le coiffeur est victime de plaisanteries, comme ceux qui appellent pour prendre rendez-vous et donnent comme nom... Jean-Luc Mélenchon. Mais rien de bien méchant ! Et cela ne va pas altérer la carrière de celui qui est apparu à la télévision dans Panique chez le coiffeur, Belle toute nue et qui a coiffé la chroniqueuse Laura Tenoudji et épouse du maire de Nice Christian Estrosi ou encore Iris Mittenaere.

L'Eric Zemmour de Nice ne veut pas parler politique mais se dit "respectueux de toutes les religions, de la politique et des femmes". Il ajoute ne pas être de sa famille et ne pas le connaître. Pas besoin d'insinuer que son travail se porte mal et qu'il va devoir changer de nom d'enseigne, il ne veut que continuer à magnifier les chevelures de tout le monde et en toute sérénité, comme il le fait depuis plus de dix ans.