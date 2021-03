Ernst August de Hanovre Jr : Bientôt un troisième enfant avec Ekaterina ! Caroline de Monaco ravie

La famille continue de s'agrandir pour Ernst August de Hanovre Jr. et son épouse, la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva. Le 17 mars 2021, le média allemand Bunte a annoncé l'arrivée de leur troisième enfant. Les naissances se suivent de près pour le couple, qui est en effet déjà parent d'une fille prénommée Elisabeth (3 ans) et d'un petit garçon baptisé Welf August (2 ans).

A en croire le magazine, cette nouvelle grossesse ferait le bonheur de Caroline de Monaco, la belle-mère d'Ernst August de Hanovre Jr. Bien qu'elle vive séparée de son père, le prince Ernst August de Hanovre, depuis plusieurs années, la princesse est restée proche de son beau-fils. Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice Borromero, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre... les enfants de Caroline de Monaco étaient d'ailleurs réunis pour assister au grand mariage d'Ernst August Jr. avec Ekaterina à Hanovre le 8 juillet 2017, contrairement au père du marié...

Le prince Ernst August de Hanovre est en conflit depuis plusieurs années avec son fils, qu'il soupçonne de vouloir dilapider les biens en Allemagne de la famille, en particulier des terres et forêts en Basse-Saxe. Âgé de 66 ans, le chef de la dynastie allemande de l'une des plus grandes familles aristocratiques d'Europe demande la révocation d'une donation effectuée à son fils, en 2004 et 2007. A la fin de l'année 2020, le prince a initié une action en justice pour que son fils lui restitue le château de Marienburg et le domaine familial de Calenberg, ainsi que le palais de Herrenhausen à Hanovre.

Marine Corviole