Diaporama Ernst August de Hanovre Jr : Bientôt un troisième enfant avec Ekaterina ! Caroline de Monaco ravie

Mariage civil du prince Ernst junior de Hanovre et de Ekaterina Malysheva, à l' hôtel de ville de Hanovre. © Haz/ Rainer Dröse/Pool/ImageBuzz/Bestimage

Exclusif - La princesse Caroline de Hanovre et sa fille la princesse Alexandra de Hanovre et Ernst August Junior au FOJE d'hiver 2015 (Festival Olympique de la Jeunesse Européenne) à Dornbirn le 26 janvier 2015.

Charlotte Casiraghi, le prince Albert de Monaco et la princesse Caroline avec son mari Ernst-August de Hanovre au 15e Jumping International de Monaco en 2009.

Cérémonie religieuse du Mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre et de Ekaterina Malysheva en l'église Marktkirche de Hanovre le 8 juillet 2017

Pierre Casiraghi, sa femme Beatrice Borromeo et Charlotte Casiraghi - Cérémonie religieuse du Mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre et de Ekaterina Malysheva en l'église Marktkirche de Hanovre le 8 juillet 2017

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo et Charlotte Casiraghi - Cérémonie religieuse du Mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre et de Ekaterina Malysheva en l'église Marktkirche de Hanovre le 8 juillet 2017.

Cérémonie religieuse du Mariage du prince Ernst August Jr de Hanovre et de Ekaterina Malysheva en l'église Marktkirche de Hanovre le 8 juillet 2017.

Le prince Christian de Hanovre et la comtesse Alessandra de Osma avec le prince Ernst August de Hanovre et sa femme la princesse Ekaterina Malyshev (enceinte) - Mariage religieux du prince Ferdinand de Leiningen et de Viktoria Luise de Prusse à Amorbach le 16 septembre 2017.