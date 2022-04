Erwan (Secret Story), le candidat transgenre est papa : sa fille, adorable petite blonde, a bien grandi !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

18 photos

Déjà 15 ans qu'Erwan a participé à "Secret Story". Devant les caméras, le jeune homme évoquait son choix de changer de sexe. Bien des années plus tard, il a accompli son rêve et bien plus encore. En effet, Erwan est en couple et papa d'une adorable petite fille. Sur les réseaux sociaux, il partage de rares photos.

Après le succès fou de Loft Story, en 2007, les téléspectateurs ont découvert Secret Story. Parmi les candidats de cette première édition, les triplées Marjorie, Cyrielle et Johanna, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue récemment devenus parents d'un petit Newt ou encore Erwan. Le jeune homme, tout juste âgé de 18 ans à l'époque, avait pour mission de cacher son secret – "J'ai décidé de changer de sexe" – à ses colocataires. Depuis, il en a fait du chemin... Sur les réseaux sociaux, Erwan partage de rares instants de sa vie privée. Ainsi, il se saisit de son compte Instagram le 20 avril 2022 afin de donner de ses nouvelles... et surtout de sa petite famille ! L'ancien candidat de télé-réalité désormais âgé de 33 ans file le parfait amour avec sa compagne Juliette. Ensemble, le couple a même une petite fille prénommée Willow. La fillette de 3 ans prend la pose sur le réseau social de partage d'images. Elle apparaît ainsi de dos en robe et gilet sur le sable d'une jolie plage d'Argelès-sur-Mer et face aux superbes remparts et châteaux de Carcassonne. Son visage n'est pas affiché, mais sa jolie chevelure blonde fait déjà craquer.

Rappelons qu'en janvier 2019, Erwan avait déjà évoqué sa nouvelle vie en exclusivité pour Purepeople.com. "Ça fait huit ans que je suis en couple. Elle s'appelle Juliette, on se connaissait déjà avant ma participation à Secret Story, avait-il déclaré. Et j'ai un bébé ! C'est une petite fille qui va avoir 3 mois bientôt." Cette petite famille constituait alors un bonheur sans nom pour le candidat transgenre de Secret Story. "Être père est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, il n'y a même pas de mot", avait-il déclaré. Dans la foulée, il avait révélé avoir changé de sexe cinq ans après son passage dans la Maison des secrets. "J'ai eu au moins cinq opérations. La mastectomie, l'hystérectomie, une intervention qui permet en France de faire le changement de sexe sur l'état civil. Et puis, après, il y a eu tout ce qui est reconstruction génitale. Ça s'est fait en trois étapes pour moi", avait révélé le jeune infirmier qui coule désormais des jours heureux en Savoie, où il a déménagé afin de se rapprocher de sa famille.