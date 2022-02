Esprits Criminels de retour : découvrez les 6 stars qui reviennent (et ceux qui ont refusé)

Bientôt 2 ans après la fin d'Esprits Criminels, la série s'apprête à revenir pour une nouvelle saison. Cette fois, elle ne sera plus diffusée sur CBS mais sur la plateforme de vidéo à la demande Paramount+. En 15 saisons et pas moins de 324 épisodes, Esprits Criminels était devenue un véritable phénomène un peu partout dans le monde et avait fait les beaux jours, et les bonnes audiences, de TF1, en France. L'annonce de la fin de la série en 2020 avait été un véritable crève coeur pour les nombreux fans du département des sciences du comportement "DSC" (BAU, Behavioral Analysis Unit en anglais).

Ces mêmes fans peuvent désormais retrouver le sourire, puisque Esprits Criminels va faire son grand retour, avec presque tous leurs acteurs préférés. Le site spécialisé Deadline vient d'annoncer que 6 acteurs présents à la fin de la série en 2020 vont faire leur comeback ! On sait ainsi que Joe Mantegna (l'agent spécial superviseur David Rossi, présent des saisons 3 à 15), Paget Brewster (agent spécial Emily Prentiss, présente des saisons 2 à 7, puis 11 à 15), Aisha Tyler (Dr Tara Lewis, présente des saisons 11 à 15), Adam Rodriguez (agent spécial Luke Alvez, présent des saison 12 à 15), Kirsten Vangsness (l'analyste Penelope Garcia, présente dans les 15 saisons) et A.J. Cook (agent spécial Jennifer J. J. Jareau, présente dans les 15 saisons) reprendront leurs fonctions !

Deadline précise néanmoins que les 6 personnages ne seront peut-être pas tous présents dans tous les épisodes, pour permettre à leurs acteurs de s'investir dans d'autres projets. La bonne nouvelle de ces retours est toutefois nuancée, puisqu'on apprend par la même occasion que 2 autres stars de show ne seront pas de la partie. C'est le cas du beau Matthew Gray Gubler (agent spécial Dr Spencer Reid) qui avait participé aux 15 saisons de la série originale. Présent dans les 3 dernières saisons de la série policière, Daniel Henney (agent des opérations spéciales Matt Simmons) a lui aussi décliné la proposition de Paramount+. L'acteur qui est actuellement à l'affiche de la série La Roue du temps, ne serait en revanche pas contre l'idée de revenir le temps d'un épisode, si son emploi du temps le lui permet.

Si pour la suite d'Esprits Criminels, la production a apparemment voulu repartir avec les acteurs présents à la fin de la diffusion de la 15e saison, d'autres acteurs sont partis avant la fin et ont marqué les téléspectateurs. Tout le monde se souvient par exemple du beau Shemar Moore (l'agent spécial Derek Morgan) qui était présent lors des 11 premières saisons. Le public ne serait pas non plus contre le retour de Thomas Gibson (agent spécial superviseur Hotch), qui avait lui tenu 12 ans. Ce dernier avait été viré du jour au lendemain après une altercation physique avec un des scénaristes. Jennifer Love Hewitt avait aussi fait le bonheur des téléspectateurs lors de la 10e saison, mais avait dû quitter le programme puisqu'elle était tombée enceinte en pleine saison et avait préféré prendre du temps pour s'occuper de son bébé.

Bien qu'on ignore encore à quelle date la série réapparaitra sur nos petits écrans, on sait en revanche qu'elle devrait revenir pour 10 épisodes. Et il est possible qu'il n'y ait pas une intrigue par épisode (comme dans la version originale), mais une principale tout le long de la saison.