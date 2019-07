Estelle Denis : Rare et adorable photo de son fils Merlin pour son anniversaire

En couple depuis maintenant plus de quinze ans, Raymond Domenech et Estelle Denis ne sont pas mariés, malgré la demande en mariage télévisée de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France en 2008 : "Aujourd'hui encore, on m'arrête dans la rue pour savoir si j'accepterai un jour sa proposition. (...) Le mariage me fait peur. Et une chose est sûre : organiser cette cérémonie m'angoisserait terriblement. J'aurais peur d'oublier quelqu'un dans le plan de table", avait confié Estelle Denis à Paris Match en septembre 2018.