Estelle Lefébure en deuil : Sa grand-mère s'est éteinte à 103 ans

Triste nouvelle pour Estelle Lefébure. Ce dimanche 19 septembre 2021, l'actrice française a partagé une malheureuse nouvelle à ses abonnés Instagram : sa grand-mère est morte. Une annonce qu'elle a dévoilée, avec beaucoup d'amour, dans sa story.

"Tu vas nous manquer Mamie...", a d'abord indiqué l'actrice de 55 ans dans une première story, mentionnant l'âge de sa grand-mère, alors âgée de 103 ans. Et de poursuivre, dans une seconde publication dédiée à sa grand-mère : "Une vie remplie d'amour et de bienveillance." Un tendre et bel hommage (voir diaporama) fait par celle que l'on retrouve actuellement sur les planches du théâtre de la Madeleine (à Paris) dans la pièce Les Grandes Ambitions aux côtés de M. Pokora et Philippe Lellouche. Une terrible perte pour elle et sa famille. Pour l'instant, aucun autre membre de la famille Lefébure ne s'est exprimé sur les réseaux sociaux à ce sujet.