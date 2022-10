Estelle Mossely et Tony Yoka : Leur rupture alors qu'elle était enceinte, "c'est la chute la plus dure que j'ai connue"

C'est la petite surprise de la soirée du côté de Mask Singer puisqu'après plusieurs semaines d'émission, la mariée vient enfin d'être démasquée et il s'agit donc d'Estelle Mossely ! La célèbre boxeuse se cachait donc derrière le costume et les enquêteurs en chef, Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc ont fini par la découvrir. Une belle surprise pour tous les fans de la jeune femme de 30 ans qui s'est faite connaître lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 lorsqu'elle est devenue la première boxeuse française à remporter le titre olympique. À l'époque, elle est en couple avec un autre boxeur très célèbre et lui aussi médaillé d'or aux JO, Tony Yoka.

Une belle histoire d'amour qui va forcément populariser les deux sportifs auprès du public français, mais le couple a connu pas mal de hauts et de bas au cours de leur relation. Après avoir eu un premier enfant, le petit Ali, né en août 2017, Estelle Mossely annonce en octobre 2019 sur Instagram qu'elle attend un heureux évènement. "Je vous annonce une heureuse nouvelle. Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d'être grand frère. Aujourd'hui la machine est lancée et je prie pour que l'être que j'ai dans mon ventre soit ma 2eme plus grande fierté", écrit-elle à l'époque.

Je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka

Malgré cette bonne nouvelle, la championne annonce dans le même temps sa rupture avec Tony Yoka. "Une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka", lâche-t-elle, avant d'avouer que cette rupture est l'un des moments les plus durs qu'elle ait connu : "Finalement, dans toute ma petite vie, plus la chute a été dure plus la victoire a été belle. C'est certainement la chute la plus dure que j'ai connue alors je ne peux que penser qu'une fois passée, ce sera magnifique".

Finalement, les deux boxeurs vont se remettre ensemble quelques semaines plus tard avant de divorcer en novembre 2021. Aujourd'hui, Tony Yoka a retrouvé l'amour il y a peu de temps, mais Estelle Mossely semble toujours être un coeur à prendre.