Esther Acebo (Casa de Papel) est maman ! Photos très intimes pour présenter son bébé

La comédienne Esther Acebo a accouché de son premier enfant, comme elle l'a annoncé mercredi 9 mars sur son compte Instagram. Cette dernière s'est rendue célèbre pour avoir interprété le rôle de Stockholm dans la série culte espagnole Casa de papel...

Les fans de la série, qui s'est terminée en décembre dernier avec la sortie de la saison sur Netflix, seront ravis d'apprendre que leur idole a donné naissance à son premier enfant. L'actrice de 39 ans publiait depuis plusieurs semaines des clichés de son baby bump jusqu'à ce que le jour tant attendu arrive ce 5 mars.

"Après les 25 heures les plus sauvages de ma vie, le soleil est sorti. Merci d'oser vivre cette vie avec moi, ma petite fille. Et merci à ceux qui m'ont accompagnée dans ce voyage de sang, sueur, larmes et amour, dans le respect le plus absolu", a remercié la comédienne espagnole sur Instagram, dévoilant donc au passage qu'elle a donné naissance à une fille. Sur les clichés postés en noir et blanc on peut découvrir la jeune femme nue en plein travail dans une baignoire ou sous la douche. Sur une autre photo, l'heureuse maman se montre avec la main de son enfant posé sur son sein.