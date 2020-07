Esther Valding (Camping Paradis) : l'actrice est de toutes les séries à succès !

Il y aura comme un air de vacances sur TF1. Ce lundi 6 juillet 2020 sera diffusé un épisode inédit de Camping Paradis. L'occasion pour le public de retrouver Esther Valding déjà vue dans d'autres célèbres séries de la première chaîne.

Dans l'épisode 5 de Camping Paradis intitulé "La vie est belle", Tom Delormes (joué par Laurent Ournac) est déprimé à cause de son anniversaire. Cet événement le pousse à faire le bilan de sa vie et il n'en est pas pleinement satisfait. À ce moment-là, il se fait piquer par une guêpe et tombe raide à la suite d'un choc anaphylactique. Un ange lui apparaît alors sous les traits de Parizot (joué par Patrick Paroux). Et il lui montre ce qu'aurait été sa vie s'il avait fait des choix différents.

Cela permet à Esther Valding d'entrer de nouveau en scène le temps d'un épisode, sous les traits de Zoé Delormes, personnage qu'elle avait déjà incarné en 2018 dans l'épisode À nos pères. La jeune actrice de 21 ans ne devait pas être impressionnée de tourner dans cette série emblématique. Malgré son jeune âge, elle a en effet déjà un beau parcours à son actif. Dès l'âge de 10 ans, elle a pris des cours de théâtre. C'est le réalisateur Philippe Venault qui lui donnera sa première chance pour les besoins du téléfilm de France 2 Dame de trèfle. À l'époque, elle avait 13 ans. La même année, les téléspectateurs la retrouvent sur TF1 dans la série Vive la colo !, aux côtés de Charlotte de Turckheim, Julien Boisselier et Titoff. Elle joue une fillette prénommée Océane, dans la saison 2.

Bientôt au cinéma

Son histoire avec la première chaîne se poursuit, car elle a tourné dans un épisode de la saison 4 de Clem (2013) ou dans Joséphine, ange gardien (2017). Mais c'est la production de la série Les Bracelets rouges qui lui proposera son premier rôle principal, en 2018. Au cours de la saison 1 et de quelques épisodes de la saison 2, elle interprétait Sarah, une jeune fille hospitalisée à la suite d'un malaise cardiaque. Son père dans la série n'était autre que Michael Youn. Et dans Demain nous appartient, depuis 2018, elle a la chance de jouer Garance, la fille de Clémentine (Linda Hardy).

Jean-Luc Reichmann a aussi donné sa chance à Esther Valding, car elle est apparue dans un épisode de la saison 6 de Léo Mattei (2019), dans la peau d'une certaine Myriam. Cette année, elle a participé au 21e épisode de la série de France 3 Mongeville, au côté notamment de Natacha Régnier.

Prochainement, c'est dans les salles obscures qu'Esther Valding fera ses preuves. Elle a fait ses premiers pas au cinéma pour les besoins du film Simone, le voyage du siècle, d'Olivier Dahan. Le film est prévu pour 2021. Il s'agit d'un film biographique sur Simone Veil (qui sera jouée par Elsa Zylberstein).