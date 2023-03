Etienne Daho propriétaire d'un chalet en bois dans un célèbre quartier de Paris : ce joli "refuge" qu'il n'a jamais quitté

Sa brillante carrière, il la poursuit avec un 15e album qui sortira dès le mois de mai 2023. Les douze titres de cet opus inédit, intitulé Tirer la nuit sur les étoiles, Etienne Daho a certainement commencé à les fredonner au petit bonheur la chance entre les quatre murs de son paradis à lui. Depuis plus de trente cinq ans, le chanteur vit au même endroit. Un logis dont il a fait l'acquisition alors qu'il commençait tout juste à séduire le public.

Je n'avais pas d'argent à l'époque pour me la payer

C'est dans un chalet en bois, situé dans le quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, qu'Etienne Daho voit la vie en rose. Pas besoin d'un quelconque week-end à Rome ! "J'habite dans cette maison depuis 1987, explique-t-il dans les colonnes du magazine Harper's Bazaar. Je n'avais pas d'argent à l'époque pour me la payer, mais j'ai eu la chance de sortir tout de suite après un album qui a très bien marché et j'ai pu me l'offrir. C'est ma base, mon refuge."

Je n'avais rien à foutre là-bas. J'ai revendu

En signant les papiers pour devenir propriétaire, Etienne Daho vivait le premier jour du reste de sa vie. Depuis l'année 1987, il n'a jamais vraiment songé à déménager. Sauf une fois, sur les conseils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. "Ils m'avaient encouragé à acheter un appartement avenue Foch, se souvient l'artiste de 67 ans, qui a grandi à Oran. J'ai détesté. Quand je rentrais dans ma rue le soir, j'avais littéralement les épaules qui tombaient. Je n'avais rien à foutre là-bas. J'ai revendu."

Le nouvel album d'Etienne Daho, qui sortira en mai 2023, devrait à nouveau satisfaire les oreilles du public... sans pour autant pousser le chanteur à l'achat immobilier ! Cet opus s'ouvrira sur un duo qu'il partage avec Vanessa Paradis. Et pour cause. Il l'a connue à l'époque où elle collaborait - et plus si affinité - avec Lenny Kravitz et la considère, depuis, comme une soeur. "On a toujours eu de l'affection l'un pour l'autre, on s'est retrouvés à plusieurs reprises pour chanter ensemble, rappelle-t-il. Vanessa a un parcours juste, tracé avec goût. J'adore sa voix, qui elle est. Je l'aime tout simplement. Que ça se sache !" Le message est passé.

Retrouvez l'interview intégrale d'Etienne Daho dans le magazine Harper's Bazaar du mois d'avril 2023.