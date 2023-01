Vanessa Paradis et son couple avec Lenny Kravitz : leur rupture inévitable à cause de certains "démons"

Vanessa Paradis, qui est à retrouver ce soir dans la comédie romantique L'Arnacoeur aux côtés de Romain Duris , aura vécu une belle romance avec le rockeur Lenny Kravitz dans les années 90, alors qu'elle sortait tout juste de son histoire d'amour très médiatisée avec Florent Pagny. Elle avait rencontré l'artiste américain à l'âge de 20 ans, alors que lui en avait 27. Mais leur histoire n'aura finalement pas duré, car l'interprète d'I'll Be Waiting traversait une période difficile sur le plan personnel, comme il l'expliquait dans une interview accordée à Paris Match en 2018.

"J'étais fou amoureux d'elle. Mais j'avais alors beaucoup de mal à gérer certains démons, et notamment celui de ma relation avec mon père. (...) Vanessa était la femme parfaite mais elle est arrivée au mauvais moment. Je le regrette. Et j'espère qu'elle lira ces lignes", avait-il confié au magazine, avant d'ajouter : "C'est par mon biais qu'elle a rencontré Johnny Depp (le père de ses enfants Lily-Rose et Jack, ndlr). Depuis, je ne l'ai jamais revue. Elle n'est pas venue à mes concerts, nous n'avons plus eu de contacts. Je ne peux que lui souhaiter d'être heureuse. Mais je sais qu'un jour nous tomberons l'un sur l'autre. Et il sera temps de parler de tout ça... Je ne suis pas inquiet."

Jamais eu peur de proposer des choses

Mais Vanessa Paradis ne faisait pas que sortir avec le musicien à l'époque, puisqu'elle avait également travaillé avec lui. En effet, il s'était occupé de la direction artistique de son album Vanessa Paradis en 1992. Un projet grâce auquel elle avait notamment commencé à se faire un nom à l'étranger. Il y a quelque temps, elle revenait de façon furtive sur cette collaboration dans les colonnes du Figaro : "Je n'ai jamais eu peur de proposer des choses ou qu'on me dise non. La musique, c'est un domaine où j'ai pu provoquer les choses. Gainsbourg n'est pas venu à moi, je lui ai demandé. Kravitz, c'était pareil."

A noter qu'aujourd'hui, elle est mariée au réalisateur Samuel Benchetrit, avec qui elle est en couple depuis 2016. De son côté, Lenny Kravitz n'a officialisé aucune relation depuis quelque temps, lui qui pour rappel, avant de rencontrer Vanessa Paradis, était devenu papa d'une fille prénommée Zoë, née en 1988 de sa précédente relation avec l'actrice Lisa Bonet.