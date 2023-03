Diaporama : Etienne Daho propriétaire d'un chalet en bois dans un célèbre quartier de Paris : ce joli "refuge" qu'il n'a jamais quitté

Les douze titres de cet opus inédit, il les a certainement fredonnés dans son paradis à lui. Jane Birkin et Etienne Daho sur la scène du festival des Francofolies 2021 à la Rochelle, le 12 juillet 2021. © BestImage

Depuis plus de 35 ans, le chanteur vit au même endroit. Etienne Daho, Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni au défilé de mode Celine Homme automne-hiver 2023/24 au Palace à Paris le 10 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

7 / 13