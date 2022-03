Eugenie Bouchard très sexy en bikini pour fêter la Saint-Patrick

On ne sait plus vraiment si on doit continuer à parler de tennis lorsqu'on évoque Eugenie Bouchard, puisque depuis plusieurs années, la championne québécoise n'apparaît plus sur les cours. L'ancienne prodige devenue très jeune une star de la discipline, atteignant la finale de Wimbledon et les demi-finales à Roland-Garros et à l'Open d'Australie n'y arrive plus. Elle ne cesse de se blesser et cela va bien faire 3 ans qu'elle n'est quasiment plus active, et pourtant, elle n'a toujours pas annoncé sa retraite, elle qui n'a que 28 ans.

Si c'est le calme plat côté tennis, ça l'est beaucoup moins sur les réseaux sociaux où la belle blonde est beaucoup plus active. Suivie par plus de 2,1 millions d'abonnés sur Instagram, Eugenie Bouchard aime bien partager des moments avec ses fans et c'est exactement ce qu'elle a fait pour une journée un peu particulière, la Saint-Patrick ! Pour l'occasion, elle se trouvait à Miami Beach et avec la météo clémente, elle a pu profiter du soleil et de la plage pour exhiber un bikini très sexy et parfaitement adapté à cette journée où le vert de l'Irlande est à l'honneur. "Joyeuse Saint-Patrick", écrit-elle en commentaire, avant d'expliquer que cette journée est spéciale pour elle puisqu'elle possède des origines irlandaises.

La joueuse de tennis de nouveau célibataire ?

Eugenie Bouchard a beau avoir mis son activité sportive en pause depuis un moment, elle prouve qu'elle ne s'est clairement pas laissée aller. Sur les photos, on peut voir qu'elle a su garder une ligne parfaite et elle apparaît radieuse sur chaque cliché ! Une publication mise en ligne hier soir et qui a déjà reçu plus de 100 000 likes. En couple avec une star du football américain depuis maintenant deux ans, il semblerait que leur idylle ait de l'eau dans le gaz. D'après les informations de TMZ, la native de Montréal et Mason Rudolph se seraient séparés très récemment, mais aucune officialisation de cette rupture n'a été faite d'un côté ni de l'autre pour le moment.