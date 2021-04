Eugenie d'York en deuil : l'hommage très personnel de la princesse à son grand-père Philip

C'est au tour de la princesse Eugenie d'honorer la mémoire de son cher grand-père le prince Philip. Le 14 avril 2021, soit cinq jours après le décès du duc d'Edimbourg, la Britannique de 31 ans s'est saisie de son compte Instagram pour rendre hommage à ce papi dont elle était si proche en coulisses, au point de donner son prénom à son premier enfant.

"Très cher grand-père, nous nous manquez à tous. Vous seriez si touché par tous les hommages qui ont été partagés avec moi ces derniers jours. Les gens se souviennent d'avoir été assis à côté de vous à des dîners, de vous avoir déjà serré la main, se rappellent vous avoir dit bonjour en passant ou à quel point leur DofE [The Duke of Edinburgh's Award] est important pour eux, la princesse Eugenie a-t-elle témoigné sur le réseau social, en légende de deux photos souvenirs. Je me souviens avoir appris à cuisiner, à peindre, à lire. Je me souviens avoir ri de vos blagues et posé des questions sur votre vie et spectaculaire service dans la marine. ⁣Je me souviens avoir calciné les saucisses et vous êtes venu pour sauver la situation. Je me souviens de vos mains et de votre rire et de votre bière préférée."

La fille cadette du prince Andrew et Sarah Ferguson, et donc sixième petit-enfant (sur huit) d'Elizabeth II et Philip, a terminé son message en écrivant : "Je me souviendrai de vous au travers vos enfants, vos petits-enfants et arrières-petits-enfants. Merci pour votre dévouement et votre amour pour nous tous, surtout mamie, qui va s'occuper de nous après vous."