Eugenie d'York : La princesse enfile masque et gants pour la bonne cause

Il y a quelques jours, c'est confinée avec ses parents au Royal Lodge, à Windsor, que la princesse Eugenie a célébré ses dix ans de vie commune avec Jack Brooksbank : "Nous avons la chance d'être ensemble en cette période. Si quelqu'un fête aussi son anniversaire cette semaine, si vous êtes ensemble ou non à cause de cette période difficile (...), envoyez-moi une photo et un message et je les partagerai en story dans les prochains jours", avait annoncé la Britannique de 30 ans sur Instagram, en légende de deux nouvelles photos prises par sa mère. Cela fait maintenant un an et demi qu'Eugenie et Jack se sont mariés en grande pompe.

Des noces royales que sa grande soeur Beatrice attendra de vivre à son tour puisqu'à cause du confinement, elle a été contrainte de reporter son mariage avec Edoardo Mapelli Mozzi, initialement prévu le 29 mai, au palais St James.