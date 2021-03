Eugenie d'York maman comblée : nouvelle photo de son fils pour un jour spécial

Comme elle le précise, Eugenie d'York découvre cette journée spéciale en tant que maman mais elle l'a déjà vécue comme enfant. Sur la deuxième photo partagée, elle apparaît bébé dans les bras de sa mère Sarah Ferguson. Un joli passage de relais entre une mère et sa fille... devenue mère à son tour.

La naissance d'August bouleverse le quotidien de la princesse et de son époux Jack Brooksbank. L'adorable petit garçon est le neuvième petit-enfant de la reine Elizabeth. Et alors que le jeune enfant pourrait se voir octroyer un titre par sa grand-mère, les parents envisageraient de le refuser poliment. "Eugenie sait qu'un titre peut être une malédiction autant qu'une bénédiction, et avec Jack, elle veut que leur enfant mène une vie ordinaire et qu'un jour, il travaille pour gagner sa vie", a récemment confié une source au magazine Vanity Fair.