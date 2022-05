Eurovision 2022 : Alvan (d'Alvan & Ahez) "complexé de ouf", sa maladie commune avec Edouard Philippe

Alvan, Marine, Stereen D. et Stereen font partie du groupe Alvan & Ahez qui représentera la France lors de la 66ème édition du concours de l'Eurovision le 14 mai 2022. Ce groupe breton tentera de séduire le public et le jury avec leur titre Fulenn (qui signifie à la fois "étincelle" et "jeune fille") en breton. L'un des membres du groupe, Alvan, a par ailleurs confié sur Tik Tok qu'il souffre de la même maladie qu'un ancien Premier Ministre du gouvernement En Marche ! : Edouard Philippe.

Je complexais de ouf

Très courageux, le chanteur a ainsi révélé souffrir de vitiligo, une maladie de l'épiderme qui se caractérise par une dépigmentation de la barbe chez les hommes. Sa barbe devient ainsi de plus en plus blanche. "Avant j'avais une barbe toute noire. Avec le temps, des taches et des poils blancs sont arrivés. Je complexais de ouf au début, alors je m'étais des huiles pour qu'ils redeviennent noirs. Mais maintenant je trouve ça cool ! Ta différence, c'est ta force", a-t-il écrit en légende de sa publication. Un détail esthétique qu'il revendique désormais fièrement, tout comme l'ancien Premier Ministre Edouard Philippe.