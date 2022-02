Edouard Philippe de retour : sa barbe devenue totalement blanche ne passe pas inaperçue

En septembre dernier face à Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit, Edouard Philippe avait abordé le sujet de sa barbe, alors qu'il évoquait les changements physiques qu'il avait connu depuis son accession au poste de Premier ministre : "Ma barbe a blanchi peut-être sous l'effet du stress et sans doute de son impact sur mon métabolisme. (...) Je vous confirme que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le vitiligo qui n'est ni douloureuse ni contagieuse mais qui est très visible. J'ai une barbe qui a une drôle de couleur, c'est comme ça. Ce n'est pas un sujet, je l'assume et j'ai pas besoin de m'en excuser." S'il accepte d'en parler brièvement, sans cacher son agacement, Edouard Philippe avait confié dans le livre La Vérité sur Édouard Philippe de Tugdual Denis : "À la fois, je m'en fous de mon vitiligo, et à la fois, je ne vous l'apprends pas à vous, qui êtes concerné, ça reste une pathologie." Une barbe qui fait couler de l'encre mais qu'il n'a pas toujours eu dans sa carrière politique. A ses débuts, dans des images d'archives de France 3, on peut découvrir l'homme politique imberbe, un look très différent.

Un départ brutal

Au cours de son passage sur France 5, Edouard Philippe est également revenu sur son départ de Matignon, cédant la place à Jean Castex en 2020, qualifié de "brutal" dans son livre coécrit avec Gilles Boyer, Impressions et lignes claires : "Le président Emmanuel Macron m'a fait part de sa décision de changer de Premier mininstre le jeudi soir. La décision a été rendue publique le vendredi matin et le vendredi à 17h c'était terminé. C'est rapide ! Et je ne m'en plains pas. (...) Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à l'équipe avec qui j'avais travaillé pendant trois ans."