Eurovision 2023 : La Zarra lève le voile sur son flamboyant titre pour la France devant Laurent Delahousse

L'artiste québécoise La Zarra a choisi le plateau de l'émission 20h30 dimanche pour dévoiler en exclusivité ce 19 février 2023 son titre Evidemment, la chanson qui représentera la France lors de l'Eurovision 2023. Le grand show se déroulera à Liverpool en Grande-Bretagne le 13 mai prochain.

C'est avec le titre Tu t'en iras que La Zarra, de son vrai nom Fatima Zahra Hafdi, dont on ne connait pas l'âge exact, s'est faite remarquer. Lors de sa prestation, elle a misé plus que jamais sur un look sophistiqué et glamour qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre icône, Lady Gaga. Une performance sur France 2 qu'elle a assuré devant le présentateur Laurent Delahousse mais également la star Hugh Jackman.

"La chanson Évidemment est arrivée pendant que je faisais un séminaire dans le Sud de la France pour mon deuxième album, qui sortira après l'Eurovision et sera suivi d'une tournée, explique la chanteuse. Je la fredonnais et elle est restée. On l'a écrite en trois nuits, car, nous, on ne dort pas", a expliqué la Montréalaise au Parisien. Un mélange de genres revendiqué par la chanteuse d'origine marocaine qui a grandi au côté d'un frère et cinq soeurs. Le titre est en grande partie canadien, elle l'a écrit avec son complice Benny Adam et l'a produit avec le duo électro Banx & Ranx, précise le quotidien.

Plus motivée que jamais

Très motivée, elle a déclaré sur France 2 : "C'est une grande fierté pour moi de représenter la France à l'Eurovision, la France, c'est le berceau de la francophonie. Je me prépare un peu comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques." Plus motivée que jamais, elle succède dans ce rôle à Alvan & Ahez et leur chanson Fulenn, qui s'est retrouvée à l'avant dernière place du classement en 2022. La Zarra a déjà pu faire sensation le 10 février dernier aux Victoires de la musique avec des lunettes ornées d'immenses plumes rouges s'est fait connaître en 2022. C'est d'ailleurs en venant remettre un prix sur les planches de La Seine Musicale qu'elle avait annoncé qu'elle dévoilerait son morceau ce dimanche.

Le vote d'un jury et du public, en usage ces dernières années en France, a donc été mis entre parenthèses. Officiellement la contre-performance des candidats français Alvan & Ahez, avant derniers en 2022, n'y est pour rien.

L'artiste a été choisie après une rencontre coup de coeur avec Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et chef de la délégation française pour l' Eurovision.