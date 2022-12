Eurovision Junior 2022 : Lissandro remporte le concours ! Le candidat déchaîné pour chercher son trophée

Le dimanche 11 décembre, c'était l'événement à Erevan, en Arménie. Ce jour-là se tenait le concours de l'Eurovision Junior 2022, un an après la victoire arménienne de Maléna (11 ans) avec son titre Qami Qami. La France, qui avait terminé troisième la dernière fois, a cette fois-ci pris sa revanche ! En effet, notre représentant Lissandro (13 ans) a remporté la compétition musicale et succède ainsi à Valentina qui avait été sacrée en 2020.

L'ex-talent de The Voice Kids 2020 a défendu nos couleurs avec sa chanson Oh Maman, écrite par Barbara Pravi et qui fait honneur à son univers pop et rock à la fois et qui rappelle son amour pour Elvis Presley. C'est inspiré par son modèle que Lissandro a justement fait le show sur la scène de l'Eurovision, vêtu d'une veste clinquante où le titre de son tube était inscrit dans le dos. En plus de son talent pour chanter, le jeune garçon a fait preuve d'une grande énergie, ce qui lui a sans doute permis de remporter beaucoup de points. Et d'ailleurs, Lissandro a réussi à hisser la France jusqu'à la première place en récoltant 203 points. Au moment de l'annonce du vainqueur, le candidat n'a pas caché sa joie, criant et sautant de partout. (Voir la vidéo de notre diaporama).

Un rêve qui se réalise

Au lendemain de ce moment incroyable, Lissandro a accordé sa première interview pour Le Parisien. "Je suis tellement heureux ! Je n'ai pas de mots pour définir ce que je ressens. Waouh ! C'est juste merveilleux ! Un rêve qui se réalise. J'ai envie de crier à tout le monde : J'ai gagné l'Eurovision !!!", a-t-il lâché, sur son petit nuage. Si sa carrière commence de la meilleure des manières, le gagnant n'a pour l'heure qu'un seul projet : celui de partir aux Etats-Unis. "Je ne sais pas quand, mais Alexandra (Redde-Amiel, patronne de la délégation française) m'a promis de m'offrir le voyage (rires)", a-t-il fait savoir. Lissandro compte également bien sûr "fêter ça avec (sa) famille !" tout en chouchoutant son précieux "nouveau petit bébé" : son trophée. "Je vais m'occuper de lui huit heures par jour (rires)".