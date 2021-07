Eva Ducci transformée : un mois après son opération des fesses, elle impressionne

Et le 13 juillet, l'ancienne compagne de Vivian Grimigni s'est immortalisée lors d'une soirée passée à Porto-Vecchio, en Corse. Petite jupe rose et débardeur blanc, Eva Ducci a sorti le grand jeu. On a d'ailleurs bien du mal à la reconnaître, non pas seulement parce qu'elle a un nouveau corps. On en connaît un qui doit se mordre les doigts.