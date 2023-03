Eva Green, un célèbre astronaute a totalement craqué pour elle : "Il était amoureux depuis l'adolescence..."

Sa vie privée est un jardin secret, encore plus mystérieux que son regard bleu-vert. Rarissime dans les médias, mais pas au cinéma, Eva Green assure actuellement la promotion du film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, de Martin Bourboulon, dans lequel elle incarne la sulfureuse Milady auprès de François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris. Très tôt, la comédienne a attiré toutes les attentions... et elle n'est pas prête à arrêter !

Il perdait complètement ses moyens

Il y en a un qui la surveille de près depuis plusieurs années, c'est Luca Parmitano. Le célèbre astronaute italien avait été choisi pour briefer Eva Green alors qu'elle se préparait pour jouer dans le spatial Proxima, d'Alice Winocour, depuis la Cité des étoiles de Moscou. Star de l'agence spatiale et fan de la première heure, Monsieur avait eu bien du mal à conserver son calme. "Il était amoureux d'elle depuis l'adolescence, racontait la réalisatrice, comme le rappelle le magazine Vanity Fair. Donc il perdait complètement ses moyens."

Côté coeur, Eva Green n'est pas du genre à trop s'épancher en public. On sait simplement qu'en partageant sa vie entre Paris et Londres, l'ancienne camarade de Johnny Depp a vécu quelques longues histoires d'amour, dont l'une de 2005 à 2009 avec l'acteur français Yann Claassen et une autre avec Marton Csokas, qu'elle avait rencontré sur le tournage de Kingdom of Heaven, de Ridley Scott.

a peur d'usurper ne m'a jamais quittée

Eva Green a débuté sa carrière alors qu'elle avait une vingtaine d'années en montant sur scène pour la pièce Jalousie en trois fax d'Esther Vilar. La même année, 2001, elle apparaissait au cinéma en tant que silhouette dans le film La Pianiste de Michael Haneke. Consciente de sa position avantageuse de nepo baby - elle est la fille de Marlène Jobert et de Walter Green -, Eva Green avoue que le fait d'avoir un tel héritage culturel n'a pas toujours été une joie. "Nous avons plus aisément accès à un réseau et à un agent, assure-t-elle. Mais la peur d'usurper ne m'a jamais quittée."

Retrouvez l'interview d'Eva Green dans le magazine Vanity Fair, n° 110, du 29 mars 2023.