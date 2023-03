Eva Green, son soutien très risqué à Johnny Depp : "Tout le monde avait peur de se mouiller"

L'injustice, Eva Green n'aime pas cela. Si elle n'a pas été au coeur des disputes conjugales et du quotidien d'Amber Heard et Johnny Depp du temps de leur mariage, la star de Proxima n'a pas hésité à prendre position dans la bataille judiciaire qui opposait les deux ex.

Et c'est en faveur du papa de Lily-Rose Depp et de Jack qu'elle a pris la parole. Sur son compte Instagram, la fille de Marlène Jobert et Walter Green avait adressé un message à l'attention de son partenaire dans Dark Shadows : "Je n'ai aucun doute que Johnny sortira grandi, que sa gentillesse sera révélée au monde, et que la vie sera plus belle que jamais pour lui et sa famille."