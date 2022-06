Procès Amber Heard et Johnny Depp : après le verdict, les stars prennent position...

Le verdict est enfin tombé mais les parties restent campées sur leurs positions ! C'était l'une des annonces les plus attendues du moment. On parle bien évidemment du verdict du procès qui opposait Amber Heard et Johnny Depp. C'est finalement l'acteur de Pirates de Caraïbes qui remporté la mise et a été reconnu innocent et même victime de propos diffamatoires de la part de son ex-compagne. Cette dernière écope dans le même temps d'une obligation à verser 15 millions d'euros à l'acteur. La planète people, largement secouée par l'affaire qui dure depuis 2016, a vivement réagi à l'annonce fracassante.

Suite à la victoire de Johnny, les encouragements et messages de soutien et démonstration de joie se sont multipliés. Le mannequin, qui était intervenu comme témoin au cours du procès, Naomi Campbell n'a pas manqué l'occasion de commenter quatre coeurs rouge sur la publication Instagram de l'acteur, publié dans la foulée des résultats. La joie était partagée par Sharon Osbourne, la compagne d'Ozzy Osbourne le célèbre rockeur et ami de Johnny qui a également apporté son commentaire. Tout comme la comédienne de Pretty Little Liars, Ashley Benson qui a montré son enthousiasme en laissant en commentaire l'emoji des bras levés vers le ciel et des coeurs.

Le message de l'acteur, qui comptabilise à la mi-journée près de 15 millions de likes, a été liké par une ribambelle de célébrités tel que LaKeith Stanfield, Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, Bella Hadid, Taika Waititi, Jennifer Aniston, Henry Golding, Joey King, Riley Keough, Jason Momoa ou encore la française Eva Green qui avait été la partenaire de l'acteur dans Dark Shadows.