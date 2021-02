Marlène Jobert : pourquoi elle a "dissuadé" sa fille Eva Green de devenir actrice

Pour tant d'enfants et de nombreux ados et jeunes adultes, Marlène Jobert incarne le plaisir simple de découvrir une histoire. Cette ancienne comédienne star des années 1980 ne fait que raconter des contes enregistrés. À l'occasion de son don de 8000 exemplaires à des enfants en situation de handicap, la conteuse de 80 ans a donné de ses nouvelles au Parisien.

Dans une interview parue le mardi 16 février 2021, Marlène Jobert déplore la mort de certains "amis très chers", "touchés par la Covid-19". "La mort du chanteur Christophe, dont j'étais fan, m'a fait beaucoup de peine. Et, s'ils n'ont pas été atteints par la pandémie, j'ai très mal vécu le départ le 15 décembre de la comédienne Caroline Cellier, dont j'étais proche, et, une semaine plus tard, la disparition de Claude Brasseur, mon partenaire dans La Guerre des polices. Mes petits-fils, que je n'ai pas vus depuis plus d'un an, me manquent. Leurs appels en visio depuis l'Italie avec leur maman Joy, qui a choisi la viticulture, ne me suffisent pas", développe-t-elle.

Marlène Jobert confie s'inquiéter pour sa fille, l'actrice émérite Eva Green. "Quant à Eva, que j'ai vainement dissuadée de devenir comédienne, elle vient de repartir tourner en Irlande et cela m'inquiète", déplore-t-elle. Si elle a essayé de l'orienter vers une autre voie, c'est que "c'est un métier extrêmement difficile pour les gens sensibles".

"Il ne rend pas toujours si heureux que cela. Mais elle était déterminée, et elle a eu beaucoup de chance. Elle est de plus incroyablement travailleuse et perfectionniste, parfois même trop ! Je suis bluffée par son oreille et par le fait qu'elle tourne en anglais et sans accent. Pour un metteur en scène, ma fille est un vrai cadeau. Elle s'implique totalement et n'hésite pas à faire des propositions. J'ai très peur pour sa santé, car on tourne sans masque, et que, dans l'euphorie, on néglige sans le vouloir de se protéger contre la contamination. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, j'aurai toujours cette peur pour elle chevillée au corps", a détaillé Marlène Jobert, très soucieuse du bien-être de sa fille.

Pour rappel, Eva Green et Joy Marzichi Lenzi sont des jumelles dizygotes nées de la relation de leur mère avec le Dr Walter Green, chirurgien dentiste franco-suédois. On a pu voir l'actrice internationale en James Bond girl dans Casino Royale aussi bien que dans Dark Shadows, Dumbo ou encore Proxima.

Retrouvez l'entretien de Marlène Jobert au Parisien dans son intégralité dans le numéro du 17 février 2021.