Eva Herzigova : "Au réveil, je vois bien que je n'ai plus 20 ans"

Avant la naissance de Kendall Jenner, des soeurs Hadid ou de Kaia Gerber, la planète Mode a vénéré plusieurs générations de top models. Eva Herzigová en fait partie. L'icône de 46 ans ne regrette pas ses jeunes années, mais confie une peur, celle "de la dégradation"...

"Tu sais, quand la tête fonctionne, mais plus le corps. Ou l'inverse", précise Eva Herzigová à l'édition française du magazine Marie Claire. Le top model fait la couverture du nouveau numéro de la publication et s'est prêté à une interview en marge de sa série photo. Elle y a évoqué son amitié avec Carla Bruni, sa vie de famille avec un fiancé et trois fils et son angoisse à propos de la dégradation de son état de santé.

"J'espère rester en forme jusqu'à la fin, ajoute la star récemment vue à la Fashion Week de Paris. J'aime bien l'idée de devenir âgée." Eva Herzigová aime sa quarantaine et attend de voir ce que lui réservent "les séries commençant par 5, 6, 7, 8...", même si elles sont synonymes de changement de son apparence physique : "Quelquefois le matin, quand je me regarde dans mon miroir, je me dis : 'Mais comment c'est possible, j'étais si belle hier en studio, avec une lumière magnifique, les coiffeurs et maquilleurs parfaits !' C'est sûr qu'au réveil devant ma glace, je vois bien que je n'ai plus 20 ans."

Bien qu'elle prenne de l'âge, Eva Herzigová reste une femme sublime, opinion partagée par ses près de 275 000 abonnés Instagram, où le mannequin publie de fort belles photos d'elle en bikini. Son secret ? "Il n'y en a pas, répond Eva. Je vais aggraver mon cas en précisant que je ne bois pas beaucoup d'eau et ne fais aucun sport, mais c'est la vérité." Son astuce : "Je ne tiens pas en place, je mange sainement, jamais de sucré, et je suis d'un caractère optimiste." Une attitude à copier !

