Carla Bruni : "Une merveilleuse copine" selon le top model Eva Herzigova

Bien qu'obsédée par les enfants de stars et les influenceurs, la planète Mode a gardé un profond respect et une admiration pour les précédentes générations de top models. Carla Bruni et Eva Herzigová en ont fait partie et conservent leur amitié. En témoignent les compliments d'Eva au sujet de sa consoeur...

Eva Herzigová apparaît en couverture du nouveau numéro du magazine Marie Claire. En marge de sa série photo, elle s'est prêtée à une interview et a accepté de revenir sur plusieurs moments marquants de son illustre carrière. À propos d'une photo de Carla Bruni et elle, Eva Herzigová déclare : "Carla est une merveilleuse copine. Elle n'a jamais changé : chic, élégante, douce. Elle a toujours le mot juste et bon."

"C'est quelqu'un qui est toujours d'une extrême bienveillance à mon égard", ajoute l'icône mode de 46 ans à propos de son amie de cinq ans son aînée. Les deux femmes se sont côtoyées à maintes reprises, lors de shootings, de défilés de mode et autres soirées mondaines. Elles ont reformé leur charmant duo sur la campagne publicitaire printemps-été 2019 de la maison Dolce & Gabbana, publiée en janvier dernier.

Dans son entretien accordé à Marie Claire, Eva Herzigová mentionne d'autres grands noms de l'industrie de la mode : les défunts Peter Lindbergh, photographe mort le 3 septembre 2019 à l'âge de 74 ans, Azzedine Alaïa, décédé en novembre 2017 à 85 ans, et Franca Sozzani, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Vogue Italia, disparue en décembre 2016. "Je suis un peu triste parce que des personnes que j'aimais beaucoup sont mortes coup sur coup... Je me sens un peu amputée sans eux", explique-t-elle.

Retrouvez Eva Herzigová dans Marie Claire, n°808 de décembre 2019, en kiosques ce jeudi 7 novembre 2019.