Eva Longoria lance un appel à rêver avec Lara Fabian, Maluma et Line Renaud

Après One World : Together At Home ou Stronger Together, Tous ensemble, les personnalités continuent de se mobiliser dans la lutte contre le coronavirus, qui a déjà infecté près de 6 millions de personnes à travers le monde. Ce 29 mai 2020 se tient ainsi l'événement OHM Live, durant 24 heures. Un programme de charité soutenu par Constellation et ITP Live au profit de plusieurs organisations sur le globe. Pas moins de 150 stars ont répondu à l'appel.

Cet événement, qui espère attirer jusqu'à un milliard de personnes sur plusieurs canaux de diffusion, pourra compter sur la participation de l'actrice américaine Eva Longoria. L'ancienne star de Desperate Housewives, qui d'ordinaire passe une partie de son mois de mai en France pour soutenir le Global Gift Gala à Paris et arpenter le tapis rouge du Festival de Cannes, s'active donc à distance depuis chez elle à Los Angeles. Du côté international, il faudra aussi compter sur Maluma, Leona Lewis, Dua Lipa ou encore Avril Lavigne, Anastacia, Luis Fonsi, Jason Derulo... Du côté francophone, c'est sur la chanteuse Lara Fabian, confinée chez elle au Québec, qu'il faudra compter. Récemment, Eva et Lara ont collaboré sur le clip du titre de la chanteuse Nos coeurs à la fenêtre. En outre, il y aura Anthony Delon, Nikos Aliagas, Line Renaud, Giovanni Bonamy ou encore Liane Foly...

La Global Gift Foundation en première ligne !

Ce programme qui se présente sous la forme d'un stream live de 24 heures, également diffusé aux Etats-Unis par la chaîne ABC, permettra de soutenir la Global Gift Foundation qui s'est muée en ces temps de crise sanitaire en Global Gift Covid-19 Relief Fund et dont le mot d'ordre est Dream with Us ! Un appel à rêver pour le monde d'après et des jours meilleurs à venir. "Nous espérons que vous et vos familles êtes en sécurité en cette période sans précédent de crise sanitaire. Il s'agit de temps extraordinaires à vivre pour nous tous. Mais c'est dans des périodes comme celles-ci que nous avons besoin de nous unir et de nous soutenir les uns les autres, surtout les plus vulnérables dans nos communautés", clame l'organisme.

Pour montrer son implication, la Global Gift Foundation fait ruisseler les efforts en soutenant de son côté Duerme Tranquilo (Mexique), Harmony House India, Mensajeros de la Paz (Espagne), Quang Chau Foundation (Vietnam), NHS (Royaume-Uni), Variety UK the Children's Charity, Ricky Martin Foundation (USA/Porto Rico), El Arte de los Sueños (Colombie), UNICEF France, Enabled Children Initiative (Afghanistan) Casa Global Gift (Espagne) ainsi que diverses structures locales. Le but étant de fournir "des fonds, un accès à des soins, de la nourriture et de l'eau potable".

L'événement en lui-même soutiendra aussi Médecins Sans Frontières, Dubai Cares, FromU2Them et Care to Connect NYC.

Le stream sera visible sur OHM Live ainsi que la chaîne YouTube de Constellation et sa page Facebook. Plusieurs chaines de télé, dans divers pays, soutiendront également l'événement.