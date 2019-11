Eva Longoria ose le décolleté plongeant pour le Global Gift Gala au Mexique

Depuis des années, l'actrice Eva Longoria s'engage sur tous les fronts, que ce soit auprès des Latinos ou en matière d'éducation des petites filles. À tel point qu'on lui a un temps prêté des ambitions électorales. La star, démocrate, préfère pour l'heure oeuvrer sur le front caritatif. Le 19 novembre, elle s'est rendue au Mexique pour un gala à l'hôtel St Regis et elle a fait sensation.

L'actrice de 44 ans est apparue sur le tapis rouge du Global Gift Gala local qui fête cette année son 5e anniversaire et mettait à l'honneur trois associations : The Eva Longoria Foundation, Duerme Tranquilo et The Global Gift Foundation USA. Eva Longoria, accompagnée de son mari José Baston, a pris la pose dans une jolie robe au décolleté plongeant et à motifs fleuris de chez Monique Lhuillier. Un look choisi avec soin par sa styliste Charlene E Roxborough Konsker. Côté bijoux, la maman de Santiago portait des boucles d'oreilles Tous Jewelry.

Eva Longoria a prêté main-forte aux animateurs de la soirée, Montserrat Oliver Grimau et Iván Sánchez. Ce dernier a eu droit à un énorme gâteau pendant la soirée pour son anniversaire. En renfort, il fallait aussi compter sur Carlos Rivera, un séduisant chanteur mexicain de 33 ans. Ce dernier n'a pas manqué de se produire sur scène, sous les yeux de sa magnifique compagne Cynthia Rodriguez. On a aussi pu voir la chanteuse Belinda, accompagnée de mariachis et de leurs violons.

Comme pour les autres éditions à travers le monde, une vente aux enchères était organisée ainsi qu'une remise de prix. Ainsi, l'actrice Ana De la Reguera a reçu le Global Gift Humanitarian Award pour son engagement associatif.